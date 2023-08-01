Trabzonspor'da Serkan Asan ile yollar ayrılacak Trabzonspor, Schalke 04'ün sağ beki Mehmet Can Aydın'ı İstanbul'a getirdi, sağlık kontrolünden geçirdi. 21 yaşındaki gurbetçi oyuncunun transferi sonrası Fırtına'da bir ayrılık yaşanacak.

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Trabzonspor, sağ bek bölgesini Mehmet Can Aydın'la güçlendirdi. Son 1 haftadır yoğun şekilde yürütülen pazarlıkların ardından oyuncuyla anlaşan Trabzonspor, 21 yaşındaki ismi İstanbul'a getirdi. Gurbetçi futbolcu, kiralık olarak kadroya katılacak.

Bordo-mavililer'de Larsen dışında Hüseyin Türkmen ve Doğucan Haspolat'ında o bölge de oynaması sebebiyle sağ bek rotasyonunda kalabalık oluştu.

Serkan Asan kesinlikle gidecek

Buna göre Mehmet Can'ın resmi sözleşmeye imza atması ve takıma katılması sonrası 24 yaşındaki sağ bek Serkan Asan'ın ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Slovenya kampında beklenenin altında görüntü sergileyen genç futbolcu, düzenli forma giyebileceği bir takıma kiralanacak.

Serkan Asan, geçtiğimiz sezon sakatlık yaşamış ve sadece 4 maçta görev almıştı.