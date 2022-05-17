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    Trabzonspor'da Serkan Asan'dan kötü haber

    Trabzonspor, Serkan Asan'ın sakatlığı ile ilgili açıklama yaptı. Genç futbolcunun sol diz dış menisküsünde yırtık tespit edildiği ve ameliyat olacağı duyuruldu.
    • 17.05.2022 - 16:31
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    Trabzonspor'da Serkan Asan'dan kötü haber

    Süper Lig 'in 2021-2022 sezonu şampiyonu Trabzonspor 'da sakatlık şoku yaşandı.

    Bordo-mavili takımın genç futbolcularından Serkan Asan'ın ligin 37. haftasında oynanan Altay maçında sakatlandığı ve yapılan kontroller sonrasında oyuncunun sol diz diş menisküsünde yırtık tespit edildiği ve oyuncunun ameliyat edileceği açıklandı.

    En az 4 hafta yok

    Oyuncunun tedavi süresinin 4-6 hafta sürmesi bekleniyor.

    "Bordo mavili takımın resmi internet sitesinden yapılan açıklama şu şekilde:
    Kulüp Doktorumuz Op. Dr. Hakan Çelik futbolcumuz Serkan Asan’ın sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.

    Hakan Çelik, “Hafta sonu oynadığımız Altay karşılaşmasında sol dizinden sakatlan Serkan Asan’ın çekilen MR’ında sol diz dış menisküsünde yırtık tespit edilmiştir. Oyuncumuzun ameliyatı planlanmaktadır” dedi."

    Trabzonspor da Serkan Asan dan kötü haber #1


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