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Trabzonspor'da Serkan Asan'dan kötü haber

Trabzonspor'da Serkan Asan'dan kötü haber

Trabzonspor, Serkan Asan'ın sakatlığı ile ilgili açıklama yaptı. Genç futbolcunun sol diz dış menisküsünde yırtık tespit edildiği ve ameliyat olacağı duyuruldu.