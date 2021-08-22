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    Trabzonspor'da Siopis'e yer aranıyor

    İki kulvarda birden yoğun mesai içerisinde bulunan bordo-mavililerde yeni transfer Manolis Siopis'e takımda yer aranacak
    • Haber Merkezi
    • 22.08.2021 - 11:52
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    Trabzonspor'da Siopis'e yer aranıyor

    Avrupa kulvarında Roma yenilgisinin ardından dünü izin yaparak geçiren Trabzonspor, tek antrenman yaparak Sivasspor karşısına çıkacak.

    Rakibi de Avrupa'da mücadele eden bordo-mavililer için bu durum dezavantaj oluşturmayacak.

    Trabzonspor da Siopis e yer aranıyor #1

    YER ARANIYOR

    İki kulvarda birden yoğun mesai içerisinde bulunan bordo-mavililerde yeni transfer Manolis Siopis'e takımda yer aranacak. Özellikle lig mücadelesinde üç yerli futbolcu zorunluluğu, ön liberoda Berat ve Abdulkadir Parmak gibi iki Türk oyuncunun bulunması Siopis'in yarışta dezavantajlı olmasına yol açarken, UEFA Konferans Ligi'nde gruba kalma mücadelesinde oynayabileceği dile getirildi.

    Orta sahada fazla sıkıntı yaşamayan teknik direktör Abdullah Avcı yine de alternatif kadronun avantajlarını kullanmaya çalışacak. Zorlu maratonda her oyuncuya ihtiyacı olacak olan Avcı'nın oyuncularını dönüşümlü olarak kullanacağı ifade edildi.

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