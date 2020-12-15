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    Trabzonspor'da Sörloth aranıyor

    Trabzonspor'da 11 milyon euro kazandırarak Leipzig’e giden Alexander Sörloth’un boşluğu dolmadı. Tecrübeli golcünün yerine oynayan 4 isim de gol yollarında etkisiz kaldı.
    • Haber Merkezi
    • 15.12.2020 - 14:49
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    Trabzonspor'da Sörloth aranıyor

    Geçen sezon tüm kulvarlarda toplam 33 gol kaydeden Sörloth, ligin ilk 12 haftasında rakip fileleri 7 kez havalandırmıştı.

    4 FORVET 1 SÖRLOTH ETMEDİ

    Fırtına’nın bu sezonki 4 forveti Afobe, Djaniny, Ekuban ve Plaza ise ilk 12 haftada toplam attıkları gole bakıldığında Sörloth’un gerisinde kaldı.

    Afobe 3 kez ağları sarsarken, Ekuban’ın 2 golü var. Djaniny ve Plaza’nın siftahı bulunmuyor.

    Bu alanda Sörloth'u çok arayan Trabzonspor golcü futbolcudan aldığı verimi 4 forvetten de alamamış oldu.

    Trabzonspor da Sörloth aranıyor #1

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