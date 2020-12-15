Trabzonspor'da Sörloth aranıyor

Trabzonspor'da 11 milyon euro kazandırarak Leipzig’e giden Alexander Sörloth’un boşluğu dolmadı. Tecrübeli golcünün yerine oynayan 4 isim de gol yollarında etkisiz kaldı.

Geçen sezon tüm kulvarlarda toplam 33 gol kaydeden Sörloth, ligin ilk 12 haftasında rakip fileleri 7 kez havalandırmıştı.

4 FORVET 1 SÖRLOTH ETMEDİ

Fırtına’nın bu sezonki 4 forveti Afobe, Djaniny, Ekuban ve Plaza ise ilk 12 haftada toplam attıkları gole bakıldığında Sörloth’un gerisinde kaldı.

Afobe 3 kez ağları sarsarken, Ekuban’ın 2 golü var. Djaniny ve Plaza’nın siftahı bulunmuyor.

Bu alanda Sörloth'u çok arayan Trabzonspor golcü futbolcudan aldığı verimi 4 forvetten de alamamış oldu.