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Trabzonspor'da Sörloth aranıyor
Trabzonspor'da 11 milyon euro kazandırarak Leipzig’e giden Alexander Sörloth’un boşluğu dolmadı. Tecrübeli golcünün yerine oynayan 4 isim de gol yollarında etkisiz kaldı.
- Haber Merkezi
- 15.12.2020 - 14:49
Geçen sezon tüm kulvarlarda toplam 33 gol kaydeden Sörloth, ligin ilk 12 haftasında rakip fileleri 7 kez havalandırmıştı.
4 FORVET 1 SÖRLOTH ETMEDİ
Fırtına’nın bu sezonki 4 forveti Afobe, Djaniny, Ekuban ve Plaza ise ilk 12 haftada toplam attıkları gole bakıldığında Sörloth’un gerisinde kaldı.
Afobe 3 kez ağları sarsarken, Ekuban’ın 2 golü var. Djaniny ve Plaza’nın siftahı bulunmuyor.
Bu alanda Sörloth'u çok arayan Trabzonspor golcü futbolcudan aldığı verimi 4 forvetten de alamamış oldu.