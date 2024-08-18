Trabzonspor’da St. Gallen maçı hazırlıkları devam ediyor
DHA

Trabzonspor, Play-Off Turu ilk maçında İsviçre temsilcisi St.Gallen ile 22 Ağustos Perşembe günü deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına bu akşam 18.00’de yaptığı antrenmanla devam etti.

Teknik Direktör yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde yapılan antrenmanın ilk bölümünde dinamik ısınma ve 5’e 2 çalışması gerçekleştirildi.

HAZIRLIKLAR DEVAM EDECEK

Geniş alanda oyun çalışması ile devam eden antrenman, çift kale maç ile sona erdi.

Bordo-mavililer, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)