Trabzonspor’da St. Gallen maçı hazırlıkları devam ediyor Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi Play-Off Turu ilk maçında St. Gallen ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

DHA

Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi Play-Off Turu ilk maçında İsviçre temsilcisi St.Gallen ile 22 Ağustos Perşembe günü deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına bu akşam 18.00’de yaptığı antrenmanla devam etti.

Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde yapılan antrenmanın ilk bölümünde dinamik ısınma ve 5’e 2 çalışması gerçekleştirildi.

HAZIRLIKLAR DEVAM EDECEK

Geniş alanda oyun çalışması ile devam eden antrenman, çift kale maç ile sona erdi.

Bordo-mavililer, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)