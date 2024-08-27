Trabzonspor'da St. Gallen maçı hazırlıkları sürdü UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-Off Turu rövanşında İsviçre ekibi St. Gallen'i konuk edecek Trabzonspor, karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.

Haber Merkezi

Trabzonspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-Off Turu rövanşında Akyazı Stadı'nda oynayacağı St. Gallen maçı hazırlıklarını bugün 17.15’te yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde yapılan antrenmanın ilk bölümünde pas çalışması gerçekleştirildi.

Geniş alanda oyun çalışması ile devam eden antrenman, sonuçlandırma çalışması ile sona erdi.

HAZIRLIKLAR YARIN SONA ERECEK

Karadeniz ekibi, yarın saat 18.00’de yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.