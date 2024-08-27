Trabzonspor'da St. Gallen maçı hazırlıkları sürdü

Haber Merkezi
Trabzonspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-Off Turu rövanşında Akyazı Stadı'nda oynayacağı St. Gallen maçı hazırlıklarını bugün 17.15’te yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde yapılan antrenmanın ilk bölümünde pas çalışması gerçekleştirildi.
Geniş alanda oyun çalışması ile devam eden antrenman, sonuçlandırma çalışması ile sona erdi.
HAZIRLIKLAR YARIN SONA ERECEK
Karadeniz ekibi, yarın saat 18.00’de yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.
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