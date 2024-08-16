Trabzonspor'da St. Gallen maçının hazırlıkları başladı Abdullah Avcı yönetimindeki Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi Play-Off Turu'nda oynayacağı St.Gallen maçına hazırlanıyor.

İHA

Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi Play-Off Turu ilk maçında 22 Ağustos Perşembe günü deplasmanda oynayacağı St. Gallen maçı hazırlıklarına başladı.

Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan antrenmanda, Rapid Wien ile oynanan UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu rövanş maçında forma giyen futbolcular rejenerasyon çalışması gerçekleştirdi.

BİR GÜNLÜK İZNİN ARDINDAN HAZIRLIKLAR DEVAM EDECEK

Diğer oyuncular ise antrenmanın ilk bölümünde pas çalışması ve dar alanda oyun çalışması yaptı.

Dayanıklılık çalışması ile devam eden antrenman çift kale maç ile sona erdi.

Trabzonspor, bir günlük iznin ardından hazırlıklarını sürdürecek.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)