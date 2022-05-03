Trabzonspor'da stat, şampiyonluğun ardından hasar aldı

Trabzonspor'da Antalyaspor maçı sonrası sevinç gösterilerinde stadyum ağır hasar gördü. Sulama sistemi bozuldu. Kale direklerinin bağlı olduğu beton zemin dağıldı.

38 yıllık şampiyonluk özlemini bitiren düdüğün ardından Trabzonspor taraftarı sahaya akın etmişti. Tribünde az sayıda taraftar kalırken on binlerce kişi sahaya girmişti.

Kimileri hatıra olması amacıyla kalelerdeki fileleri kesip aldı. Bazı taraftarların zemini söktüğü görüldü. Bazı noktalarda ise yanan meşaleler atıldığı için zeminin yandığı gözlendi.

Zemin büyük hasar aldı

Kale direklerinin oturduğu beton zeminin de hasar aldığı öğrenildi. Zemini sulama sisteminin de bozulduğu kaydedildi.

Ayrıca saha kenarında bulunan reklam panolarındaki LED ekranların da büyük bir kısmının zarar gördüğü bildirildi.

Altay maçı Olimpiyat’ta oynanabilir

Tam tarihi kesinleşmese de iç sahadaki son karşılaşma olan Altay mücadelesi 13-16 Mayıs takviminde oynanacak. TFF yetkililerinin yapacağı incelemenin ardından Akyazı'da maçın oynanıp oynanmayacağına karar verilecek.

Eğer olumsuz bir karar çıkar ve Altay maçının başka bir şehirde oynanması istenirse, bordo-mavililerin tercihini İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'ndan yana kullanacağı gelen bilgiler arasında.