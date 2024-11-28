Trabzonspor'da Stefan Savic antrenmanda yer almadı

İHA
Süper Lig'in 14. haftasında deplasmanda Alanyaspor ile karşılaşacak olan Trabzonspor'da, Stefan Savic bilmecesi yaşanıyor.
Dün takımla çalışmasının ardından Alanyaspor maçında oynaması beklenen Karadağlı futbolcunun bugünkü antrenmana yine katılmadı.
İDMAN TAKTİK ÇALIŞMAYLA SONA ERDİ
Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda oyuncular, ısınmanın ardından dar alanda jokerli rondo çalışması gerçekleştirdi.
Antrenman taktik çalışmasıyla sona erdi.
TRABZONSPOR, HAZIRLIKLARINI TAMAMLAYACAK
Trabzonspor, yarın saat 10.30'da yapacağı antrenmanla Alanyaspor maçı hazırlıklarını tamamlayacak.
Bordo-mavililer, aynı gün maç için Alanya'ya hareket edecek.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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