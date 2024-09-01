Trabzonspor'da Stefan Savic, ilk 11'den çıkartıldı Trabzonspor Kulübü, Eyüpspor'la deplasmanda oynanacak Süper Lig maçı öncesinde savunma oyuncusu Stefan Savic'in ısınmalar sırasında sakatlandığını ve ilk 11'den çıkarıldığını duyurdu. Bordo-mavililerde Savic yerine John Ludstram maça başladı.

Haber Merkezi

Süper Lig'in 4. hafta mücadelesinde Eyüpspor ile Trabzonspor kozlarını paylaşıyor.

Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'ndan oynanan mücadele öncesinde ise konuk ekip Trabzonspor'a kötü bir haber geldi.

İhsan Derelioğlu yönetimindeki bordo-mavili takımda ilk 11 çıkacağı duyurulan Stefan Savic, ısınmalar sırasında sakatlanınca kadrodan çıkartıldı.

Savic'in yerine ise ile ilk 11'e John Lundstram dahil edildi.

"SAVIC'İN YERİNE LUNDSTRAM İLK 11'E DAHİL EDİLDİ"

Kulüpten yapılan açıklamada şöyle denildi:

Isınma esnasında sağ üst adalesinde gerginlik hisseden ve sakatlık riski nedeniyle kadrodan çıkarılan Savic’in yerine Lundstram ilk 11’e dahil edildi. Ayrıca Ali Şahin Yılmaz da yedek kadroya eklenmiştir.

4 MAÇA ÇIKTI

Trabzonspor'un yaz transfer döneminde bedelsiz bir şekilde kadrosuna kattığı Savic, bordo-mavili formayı 4 kez giydi.

33 yaşındaki Karadağlı stoper, bu karşılaşmalarda skor katkısı üretemedi.