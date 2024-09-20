Trabzonspor'da Stefan Savic'in sağlık durumu Trabzonspor, Stefan Savic'in sol üst arka adalesinde yaralanma tespit edildiğini açıkladı.

Haber Merkezi

Trabzonspor’da Stefan Savic şoku. Tecrübeli yıldız maçı tamamlayamadı.

Süper Lig'in 3. hafta erteleme mücadelesinde Trabzonspor, Kayserispor'u ağırladı.

Mücadelenin başlama düdüğünden kısa süre sonra bordo-mavili ekipte şok bir sakatlık yaşandı.

Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan tecrübeli savunma oyuncusu Stefan Savic, henüz 14. dakikada sakatlanarak oyuna devam edemedi. Savic'in yerine Ozan Tufan oyuna dahil oldu.

ADALE SAKATLIĞI

Öte yandan Trabzonspor, Kayserispor maçında sakatlanan Stefan Savic'in sol üst arka adalesinde yaralanma tespit edildiğini açıkladı.

İŞTE TRABZONSPOR'UN AÇIKLAMASI

Sağlık Kurulu Başkanımız Doç. Dr. Ahmet Beşir, futbolcumuz Stefan Savic'in sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.

Beşir, "Futbol A Takımımızın Trendyol Süper Lig'in ertelenen 3. haftasında Kayserispor ile oynadığı maç sırasında sakatlanarak oyundan çıkan futbolcumuz Stefan Savic'in yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sol üst arka adalesinde (hamstring grubu) yaralanma tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanılmıştır.