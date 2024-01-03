Trabzonspor'da Stefano Denswil sakatlandı

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Süper Lig'de Abdullah Avcı ile birlikte çıkışa geçen bordo-mavili takımda savunmayı sıkıntıya sokacak bir sakatlık meydana geldi.

Trabzonspor, Stefano Denswil'in sol alt adalesinde yaralanma tespit edildiğini duyurdu.

Bordo-mavili ekibin resmi internet sitesinden yapılan açıklama şu şekilde:

Futbol A takımımızın dün (2 Ocak Salı) günü yaptığı antrenman sırasında ağrı hisseden oyuncumuz Stefano Denswil'in yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sol alt adalesinde (soleus kası) yaralanma tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanılmıştır.