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    Trabzonspor'da Stefano Denswill ikna edildi

    Trabzonspor'da geleceği merak konusu olan isimlerden biri olan Stefano Denswil, kulübün önerisiyle ilgili kararını verdi.
    • 03.06.2022 - 13:57
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    Trabzonspor'da Stefano Denswill ikna edildi

    Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, geride bıraktığımız gün yaptığı açıklamada Stefano Denswil ile ilgili son durumu anlatmıştı. Ağaoğlu'nun 'Büyük bir sürpriz olmazsa imza atar' dediği futbolcu, Karadeniz ekibinin önerisini kabul etti.

    Fanatik Gazetesi'nde yer alan haberde; yönetim işi imza aşamasına getirdi. İlk etapta 1.5 milyon Euro talep eden Hollandalı stoper 1.3 milyon euroluk teklifi kabul etti. Yakın zamanda da resmi açıklamanın yapılması bekleniyor.

    Trabzonspor da Stefano Denswill ikna edildi #1

    Savunmaya ilaç oldu

    Özellikle Edgar ve Vitor Hugo'nun sakatlıklarında savunmaya ilaç olan Stefano Denswil için teknik direktör Abdullah Avcı da olumlu yönde rapor verdi. 29 yaşındaki futbolcunun 2 veya 3 yıllık sözleşme imzalaması öngörülüyor.

    Geçen sezon kaç maç oynadı?

    Ajax, Club Brugge ve Bologna gibi takımlarda forma giyen futbolcu, 29 maçta 2032 dakika süre aldı ve 2 asist üretti. 2019 yılında en yüksek piyasa değeri 6 milyon euro olan futbolcuya Transfermarkt'ın güncel verilerine göre 4.2 milyon euro değer biçiliyor.

    Trabzonspor da Stefano Denswill ikna edildi #2


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