Trabzonspor'da Thomas Meunier'den kötü haber Trabzonspor'da Fenerbahçe maçı öncesi Thomas Meunier ve Paul Onuachu antrenmanda yer almadı.

ensonhaber.com

Süper Lig'in 30. haftasında Trabzonspor, evinde Fenerbahçe'yi ağırlayacak.

Bordo-mavililerde dev maç öncesi sakatlık şoku yaşandı.

Karadeniz ekibinde Belçikalı sağ bek oyuncusu Thomas Meunier, karın kası yaralanması nedeniyle antrenmana katılmadı.

Thomas Meunier, Fenerbahçe maçında oynayacak mı?

Deneyimli futbolcunun Fenerbahçe karşılaşmasında oynayıp oynayamayacağı konusunda henüz herhangi bir resmi bilgi paylaşılmadı.

Belçikalı futbolcu, bu sezon 7 maçta forma giyerken 3 asistlik katkı sağladı.

Karadeniz ekibinde Meunier'in dışında sakatlığı devam eden Paul Onuachu da antrenmanda yer almadı.