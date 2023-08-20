Trabzonspor'da Trezeguet'nin kaburgasında kırık tespit edildi Trabzonspor'un Süper Lig'in 2. haftasında Galatasaray ile deplasmanda yaptığı maçta sakatlanan bordo-mavili futbolcu Mahmoud Trezeguet'nin tedavisine başlandığı bildirildi.

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Süper Lig’in 2. haftasında Galatasaray, Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde Trabzonspor ile mücadele etti. Sarı-kırmızılılar karşılaşmadan 2-0’lık skorla galip ayrıldı.

Geçtiğimiz hafta deplasmanda karşı karşıya geldiği Kayserispor ile 0-0 berabere kalan Galatasaray, Trabzonspor maçıyla birlikte bu sezon ligdeki ilk galibiyetini elde etti ve puanını 4’e çıkardı.

Bu mücadelede ise Trabzonspor'a Mısırlı futbolcusu Trezeguet'den kötü haber geldi. Bordo-mavili takım, hücum oyuncusunun sol göğüs bölgesindeki kaburgasında kırık tespit edildiğini duyurdu.

"Sol göğüs bölgesindeki kaburgasında kırık tespit edilmiştir"

Trabzonspor Sağlık Kurulu Başkanı Doç. Dr. Ahmet Beşir, futbolcu Trezeguet’nin sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu. Beşir, şunları dedi:

Futbol A Takımımızın Galatasaray ile oynadığı maç sırasında darbe alarak oyundan çıkan oyuncumuz Trezeguet’nin Acıbadem Maslak Hastanesi’nde yapılan muayene ve görüntülemesi sonucunda sol göğüs bölgesindeki kaburgasında kırık tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanılmıştır.