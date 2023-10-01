Trabzonspor’da Trezeguet’ye doğum günü sürprizi yapıldı Süper Lig’in 8’inci haftasında Adana Demirspor ile karşılaşacak Trabzonspor, maçın hazırlıklarına sabah idmanıyla başladı. Bugün doğum günü olan Mahmoud Hassan Trezeguet’ye takım arkadaşları idmanda pasta keserek kutlama yaptı.

DHA Süper Lig’in 7’nci haftasında dün sahasında Pendikspor’u 2-1 mağlup eden Trabzonspor, ara vermeden gelecek hafta oynayacağı Adana Demirspor maçı hazırlıklarına başladı. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde teknik direktör Nenad Bjelica yönetiminde çalışan bordo-mavililerde, Pendikspor maçında forma giyen futbolcular yenilenme idmanı yaptı. Diğer oyuncular da koordinasyon çalışmasının ardından rondo ve sonuçlandırma çalışması gerçekleştirdi. Trezeguet'nin doğum günü kutlandı Bordo-mavili takımda, 29 yaşına giren sol kanat oyuncusu Trezeguet’ye idmanda doğum günü kutlaması yapıldı. Bakasetas’ın kestiği pastayı fazla yemek istemeyen Mısırlı oyuncu takım arkadaşlarının şakasına maruz kaldı. Trezeguet’nin yüzü pastaya bulanırken idmanda renkli görüntüler oluştu. Karadeniz ekibi yarın saat 17.30’da yapacağı antrenmanla Adana Demirspor maçı hazırlıklarına devam edecek. Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA) Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)