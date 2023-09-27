Trabzonspor'da tüzük değişikliği: Yabancılara devredilemez

ensonhaber.com

Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor'da, tüzük değişikliği için bugün olağanüstü kongre düzenlendi.

Trabzonspor tüzük tadilat kongresinde, taslak tüzükte yer alan 'Kulüp yabancılara devredilebilir' maddesi tüzükten çıkarıldı.

Tüzükte yer alan ilgili madde şu şekilde:

Kuruluş amacını gerçekleştirmek üzere 22/42022 tarihli ve 7405 sayılı Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanununun ilgili hükümleri uyarınca bağlı ortaklık veya iştirak halinde spor anonim şirketleri kurabilir ve bağlı ortaklık veya iştirak statüsü alacak şekilde spor anonim şirketlerinin paylarını devralabilir.



Kuruluş amacını gerçekleştirmek üzere başka bir spor kulübünü birleşmek suretiyle uhdesine alabilir veya başka bir spor kulübünün faaliyet gösterdiği spor branşlarından bir veya birkaçını aktif ve pasif varlıklarıyla birlikte bünyesine alabilir.