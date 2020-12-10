Euro
9.5108
0.62%
Dolar
7.8279
0.11%
Altın
460.3
-2.1%
Borsa
1.36
0.71%
Bitcoin
144.468
2.13%
EXEN Coin
10.82
0.93%
14ºC
İstanbul
Bulutlu ve güneşli 14 C

    Trabzonspor'da üç futbolcunun maaşına zam yapılıyor

    Trabzonspor yönetimi, altyapıdan çıkan Abdülkadir Ömür, Uğurcan Çakır ve Abdulkadir Parmak'ın maaşlarına zam yapma kararı aldı.
    • Haber Merkezi
    • 10.12.2020 - 11:58
    • Güncelleme : 10.12.2020 - 12:13
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Trabzonspor'da üç futbolcunun maaşına zam yapılıyor

    Takımın önemli yerli futbolcularının en az yabancılar kadar maaş alması gerektiğini düşünen Trabzonspor yönetimi, düğmeye basıyor.

    Transferin gözdeleri Uğurcan ve Abülkadir Ömür'ün yanı sıra Abdulkadir Parmak'a da ciddi zam yapılması planlanıyor.

    MAAŞ STANDARDI

    Göreve ilk geldikleri günden beri takım içinde maaş standardı oluşturmaya çalışan Başkan Ahmet Ağaoğlu ve yönetimi, hedefe büyük ölçüde ulaştı.

    Trabzonspor da üç futbolcunun maaşına zam yapılıyor #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir