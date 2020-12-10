Trabzonspor'da üç futbolcunun maaşına zam yapılıyor

Trabzonspor'da üç futbolcunun maaşına zam yapılıyor

Trabzonspor yönetimi, altyapıdan çıkan Abdülkadir Ömür, Uğurcan Çakır ve Abdulkadir Parmak'ın maaşlarına zam yapma kararı aldı.

Takımın önemli yerli futbolcularının en az yabancılar kadar maaş alması gerektiğini düşünen Trabzonspor yönetimi, düğmeye basıyor.

Transferin gözdeleri Uğurcan ve Abülkadir Ömür'ün yanı sıra Abdulkadir Parmak'a da ciddi zam yapılması planlanıyor.

MAAŞ STANDARDI

Göreve ilk geldikleri günden beri takım içinde maaş standardı oluşturmaya çalışan Başkan Ahmet Ağaoğlu ve yönetimi, hedefe büyük ölçüde ulaştı.