Trabzonspor'da Uğurcan Çakır sakatlandı

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Abdullah Avcı yönetiminde Süper Lig'de 28 maç sonunda topladığı 46 puanla 3. basamakta yer alan Trabzonspor'a kötü bir haber geldi.

Karadeniz ekibi, Alanyaspor'a deplasmanda 3-1'lik skorla kaybedilen lig maçında 27 yaşındaki kaleci Uğurcan Çakır'ın sakatlandığını duyurdu.

"Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanılmıştır"

Sağlık Kurulu Başkanı Doç. Dr. Ahmet Beşir, Uğurcan Çakır'ın sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.

Beşir, şunları dedi:

Futbol A Takımımızın, Corendon Alanyaspor ile oynadığı karşılaşma sonrasında sağ kalçasında ağrı hisseden Kaptanımız Uğurcan Çakır’ın yapılan muayenesi ve MR görüntülemesi sonucunda sağ kalça bölgesinde kas yaralanması tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanılmıştır.