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    Trabzonspor'da Vitor Hugo idmanda yer almadı

    Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor'da tecrübeli stoper Vitor Hugo, tedbir amaçlı salonda çalıştı.
    • Haber Merkezi
    • 25.02.2021 - 16:05
    • Güncelleme : 25.02.2021 - 16:27
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    Trabzonspor'da Vitor Hugo idmanda yer almadı

    Trabzonspor, Süper Lig’in 27. haftasında sahasında ezeli rakibi Fenerbahçe'yi konuk edecek.

    Kritik maç öncesi hazırlıklarını sürdüren Karadeniz ekibinde teknik direktör Abdullah Avcı, oyuncularına dinamik ısınma hareketlerinin ardından koordinasyon çalışması yaptırdı.

    Dar alan oyunları ile devam eden antrenman, çift kale maç ile tamamlandı.

    SALONDA ÇALIŞTI

    Sakatlıkları bulunan Abdülkadir Ömür ile Trondsen’in yanı sıra, tedbir amaçlı salonda çalışan Vitor Hugo idmanda yer almadı. Ayrıca Uğurcan, Erce, Baker, Hosseini ve Marlon da antrenmana katılmazken, Yusuf ile Faruk Can ise takımdan ayrı çalıştı.

    Bordo-mavililer, yarın yapacağı antrenmanla Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürecek.

    Trabzonspor da Vitor Hugo idmanda yer almadı #1

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