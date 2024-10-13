Trabzonspor'da yeni, yine yeniden Paul Onuachu

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Trabzonspor, geçen sezon bordo mavili formayı giyen Nijeryalı santrafor Paul Onuachu için harekete geçebilir.

Bordo-mavililer geçtiğimiz yaz döneminde çok uzun süre Paul Onuachu için girişim yapsa da Southampton'ın inadını kıramamıştı.

Bu sezon Premier Lig'e çıkan kırmızı beyazlı kulüp, aslında kadrosunda düşünmediği 30 yaşındaki Nijeryalı forvet için 15 milyon talep etmiş ve indirim yapmamıştı.

Onuachu gelmek istemiş, Trabzonspor da bu transfer için yedi milyon euroluk kulüp rekoru olan bir teklif sunmuş ama anlaşma sağlanamamıştı.

Onuachu'yu Karadeniz devine vermeyen, takımda olmasına rağmen ısrarla oynatmayan İngiliz ekibi, şu ana dek tam bir fiyasko ile karşı karşıya.

KÜME DÜŞME HATTININ BÜYÜK ADAYI

Premier Lig'de çıktığı yedi maçta sadece bir beraberlik alabilen, 6 kez mağlup olan ve bir puanı bulunan Southampton, dört gol attı ve 15 gol yedi. Averajla 19. sırada yer alıyor ve küme düşmenin büyük adaylarından.

ONUACHU TRABZONSPOR PERFORMANSI

Onuachu, bordo mavili formayla çıktığı 25 maçta 17 gol 4 asistlik katkı sağlamıştı.