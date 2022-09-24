Trabzonspor'da Yusuf Yazıcı sevinci

Trabzonspor, teknik heyeti Yusuf Yazıcı'dan gelen haberle sevindi. Milli futbolcu, Kayserispor maçıyla sahalara geri dönecek.

Süper Lig'de bu sezon da şampiyonluk hedefleyen Trabzonspor'a yeni transferlerinden biri olan Yusuf Yazıcı'dan sevindirici haber geldi. Bordo-mavili oyuncunun durumu teknik heyeti sevindirdi.

Gaziantep FK maçında sakatlığı sebebiyle yoktu

Trabzonspor'un yeni transferlerinden Yusuf Yazıcı sakatlığı nedeniyle Gaziantep FK mücadelesinde oynayamamıştı.

Bu sezon Süper Lig'de ilk kez oynayacak

Bordo-mavili formayı sadece Ferencvaros maçında giyen 25 yaşındaki oyuncunun, Kayserispor deplasmanında teknik heyetin istemesi durumunda görev alabileceği belirtildi. Yusuf Yazıcı, oynaması halinde bu sezon Süper Lig'de ilk kez forma giyecek.