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    Trabzonspor'da Yusuf Yazıcı sevinci

    Trabzonspor, teknik heyeti Yusuf Yazıcı'dan gelen haberle sevindi. Milli futbolcu, Kayserispor maçıyla sahalara geri dönecek.
    • 24.09.2022 - 16:05
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    Trabzonspor'da Yusuf Yazıcı sevinci

    Süper Lig'de bu sezon da şampiyonluk hedefleyen Trabzonspor'a yeni transferlerinden biri olan Yusuf Yazıcı'dan sevindirici haber geldi. Bordo-mavili oyuncunun durumu teknik heyeti sevindirdi.

    Gaziantep FK maçında sakatlığı sebebiyle yoktu

    Trabzonspor'un yeni transferlerinden Yusuf Yazıcı sakatlığı nedeniyle Gaziantep FK mücadelesinde oynayamamıştı.

    Trabzonspor da Yusuf Yazıcı sevinci #1

    Bu sezon Süper Lig'de ilk kez oynayacak

    Bordo-mavili formayı sadece Ferencvaros maçında giyen 25 yaşındaki oyuncunun, Kayserispor deplasmanında teknik heyetin istemesi durumunda görev alabileceği belirtildi. Yusuf Yazıcı, oynaması halinde bu sezon Süper Lig'de ilk kez forma giyecek.


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