Trabzonspor'da zorlu viraj

Sezona istediği gibi başlayamayan son şampiyon bordo-mavilileri zorlu bir fikstür bekliyor.

Bu sezon henüz ritmini bulamayan son şampiyon Trabzonspor , UEFA Avrupa Ligi’nde H Grubu’na yenilgiyle başladı. Ligde son 3 maçta 1 galibiyet alabilen Bordo-Mavililer, pazartesi günü Adana Demirspor deplasmanına gidiyor. Montella yönetimindeki Güney ekibi, Trabzonspor’la aynı puana (10) sahip.

Yaz döneminde önemli transferler yapan Adana Demirspor, en az Fırtına kadar galibiyet istiyor. Karadeniz ekibi bu maçtan 3 gün sonra Avrupa Ligi’nde 2. karşılaşmasını Kızılyıldız’la oynayacak. 18 Eylül Pazar günü ise yine Akyazı’da Gaziantep FK mücadelesi var. Yani Trabzonspor, 7 günlük süreçte üst üste 3 maça çıkacak.

İlk 11 değişecek

Yoğun fikstürde zorlu rakiplerle kozlarını paylaşacak olan Bordo-Mavililer, rakiplerini devirip Milli araya moralli şekilde girmenin hesaplarını yapıyor. Teknik direktör Abdullah Avcı’nın, maç temposu nedeniyle 11’de değişime gitmesi bekleniyor.