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    Trabzonspor'dan 3. forma tanıtımı

    Trabzonspor Kulübü, hazırladığı video ile yeni sezonun 3. formasının tanıtımını paylaştı.
    • AA
    • 24.08.2020 - 01:29
    • Güncelleme : 24.08.2020 - 01:29
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    Trabzonspor'dan 3. forma tanıtımı

    Trabzonspor Kulübü'nün sosyal medya hesaplarından yayımlanan videoda, Trabzonspor'un kurulmasında yer alan İdmanocağı, İdmangücü, Martıspor ve Karadeniz Gücü kulüplerinin logoları forma üzerinde yer aldı.

    "EFSANELERE SAYGIYLA"

    2020-2021 sezonu için hazırlanan formaları "Geçmişten Geleceğe ve Efsanelere Saygıyla" etiketiyle paylaşarak tanıtımını yapan bordo- mavili kulüp, kısa sürede sosyal medyada taraftarlarının beğenisini topladı.

    Trabzonspor'dan 3. forma tanıtımı

    Trabzonspor dan 3. forma tanıtımı #1

    4 KULÜBÜN LOGOSUNUN OLDUĞU FORMA

    Karadeniz ekibinin kurulmasında yer alan 4 kulübün logolarının bulunduğu formanın tanıtımı için çekilen yaklaşık 3 dakikalık videoda, Trabzonspor'un eski futbolcuları Ali Kemal Denizci ve Necati Özçağlayan da yer aldı.

    Trabzonspor dan 3. forma tanıtımı #2

    FORMAYI UĞURCAN GİYİYOR

    Klibin sonunda ise siyah formayı kaleci Uğurcan Çakır giyerek tanıtımını yaptı. Formanın bugünten itibaren, TS Club'larında satışa sunulacağı belirtildi.

    Trabzonspor dan 3. forma tanıtımı #3

    ÇUBUKLU VE BEYAZDAN SONRA 3. FORMA

    Öte yandan 2020-2021 yeni sezon için ilk olarak beyaz formayı tanıtan Trabzonspor, daha sonra çubuklu forma için video hazırlamıştı.

    Trabzonspor dan 3. forma tanıtımı #4

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