Trabzonspor'dan 47 milyon euroluk sponsorluk anlaşması Trabzonspor’un boş olan isim sponsorluğunda anlaşma tamamlandı. Bordo-mavililer, kulüp tarihinin en büyük anlaşmasıyla sponsor firmadan 5 yıllık kontratla toplam 47 milyon euro kazanacak.

DHA

Trabzonspor’un 1 yıldır boşta bulunan isim sponsorluğunda uzun süren çalışmalarda sona gelindi. Kulüp Başkanı Ertuğrul Doğan ile sponsor firma arasında 5 yıllık anlaşmaya imza atıldığı öğrenildi.

Söz konusu anlaşma önümüzdeki hafta lansmanla duyurulacak ve bordo-mavili kulübün kasasına bu anlaşmayla 1 milyar 500 milyon TL girecek. Sponsorluk konusunda Başkan Doğan’dan uzun süredir sonuç bekleyen taraftarlar, stadın yeni isminin açıklanmasını heyecan ve merakla bekliyor.

İlk sponsordan 29.5 milyon euro gelir elde edildi

Gençlik ve Spor Bakanlığı’na ait Şenol Güneş Spor Kompleksi içerisindeki Akyazı Stadyumu, 3 yıl süren inşaat sürecinin ardından 18 Aralık 2016 tarihinde tamamlanarak görkemli şekilde açılmıştı. Trabzonspor’a kiralama yoluyla tahsis edilen 40 bin 872 kişi kapasiteli stadyumun ilk isim sponsoru, o dönemde başkanlık görevinde bulunan Muharrem Usta’nın şirketleri olmuştu. Usta’nın şirketleriyle 2017 yılının Ağustos ayında yapılan 5 yıl süreli anlaşmayla KDV dahil 29 milyon 500 bin Euro gelir elde edilmişti.

İsim sponsorluğu 1 yıldır boştaydı

Bordo-mavili takımın şampiyon olduğu 2022 yılı sezon sonunda süresi dolmasından bu yana stat isim sponsoru boşta bulunuyordu. Önceki başkan Ahmet Ağaoğlu döneminde yürütülen isim sponsorluğu için görüşmeler sürerken Ağaoğlu istifa ederek kulüpte olağanüstü kongreye gidilmişti. Dönemin Asbaşkanı Ertuğrul Doğan’ın aday olarak başkan seçilmesi sonrasında süreci, yeni başkan Doğan devralmıştı. Olağanüstü kongrede stada sponsor bulunacağı vaadinde bulunan Doğan geçtiğimiz haftalarda sponsorluk konusunun gecikmesi hakkında, döviz kurunun hızlı yükselişi ve ödenecek kur bazında görüşmelerin sürdüğünü söylemişti.

Yaklaşık 47 milyon euroluk anlaşma

Trabzonspor tarihinin en yüksek meblağlı sponsorluk anlaşmasında, vergiler düşüldüğünde rakamların güncel döviz kuruyla 47 milyon Euro’yu bulacağı tahmin ediliyor. Bordo-mavili kulübün söz konusu kontratla her yıl kasasına 9 milyon Euro’dan fazla para girmesi bekleniyor.