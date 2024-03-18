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Süper Lig'de şampiyonluk yarışı veren Fenerbahçe, deplasmanda Trabzonspor'u 3-2 yendi.

Karşılaşmanın bitiş düdüğü sonrası Fenerbahçeli oyuncular ve teknik ekip, orta sahada toplanarak galibiyeti kutlamak istedi.

Bu sırada çok sayıda taraftar sahaya indi. Orta saha bir anda karışırken, arbede yaşandı.

Çok sayıda güvenlik görevlilerinin araya girmesiyle, Fenerbahçe takımı güçlükle tünele girerek yeşil zeminden ayrıldı.

"Kimse Trabzon'u meze edemez"

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, yaşanan bu olaylar sonrasında ilk kez açıklamalarda bulundu.

İşte Ertuğrul Doğan'ın sözleri

Yönetim Kurulumuz tüm yaşanan süreci dikkatli bir şekilde takip etmektedir. Kulübümüz, Türkiye Futbol Federasyonu'nun yarınki disiplin sevklerinden sonra yapacağı detaylı açıklamayı kamuoyuyla paylaşacaktır. Şunun gayet iyi şekilde bilinmesini isteriz ki; hiç kimse ya da herhangi bir kurum Trabzon şehrini, Trabzonspor Kulübü'nü ve Trabzonspor'un şerefli taraftarını dünkü olayların önüne meze etmeye kalkışmasın! Buna asla izin vermeyeceğimizi hatırlatmakta fayda görüyoruz.