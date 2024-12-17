Trabzonspor'dan açıklama: MHK istifa etmeli

Süper Lig'in 16. haftasındaki dev maçta Trabzonspor'u konuk eden Galatasaray, son dakikada attığı golle sahadan 4-3 galip ayrıldı

Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynanan mücadelede ev sahibi takımın gollerini; 8. dakikada Dries Mertens, 29. dakikada Yunus Akgün, 63. dakikada Michy Batshuayi (P) ve 90+8. dakikada Ali Şahin Yılmaz (KK) kaydetti.

Karadeniz temsilcisinin golleri ise 17. ile 55. dakikalarda Ozan Tufan ve 51. dakikada Simon Banza'dan geldi.

TRABZONSPOR, İSTİFAYA DAVET ETTİ

Bu müsabakanın ardından ise Trabzonspor cephesi, maçın hakemi Kadir Sağlam'a sert bir tepki gösterirken, resmi hesabından çarpıcı bir paylaşıma imza attı.

Trabzonspor Başkan Yardımcısı Murat İskender, yaptığı açıklamayla Merkez Hakem Kurulu'nu istifaya davet etti.

"MERKEZ HAKEM KURULU İSTİFA ETMELİ"

Kulüpten yapılan açıklamada şöyle denildi:

Başkan Yardımcımız Murat İskender’den açıklama



Dün; Galatasaray maçına çıkmadan önce emeğimizin yine gasp edileceği hissi sadece bizim değil tüm spor camiasının da beklentisiydi. Malumun ilanı gecikmedi. Türk futbolunun bir türlü kurtulamadığı kepazelikler hemen kendini gösterdi.



Adalet terazisi çoktan şaşmış, gözünün önündekini görmeyen, görmek istemeyen ve 3 maymun gibi sahada dolanan hakemlerle ancak bu kadar olabilirdi. Süper Lig’in inandırıcılığı Aralık ayı itibariyle tamamen bitti. Türk futbolu artık sıfırı tüketti.



Yarını dahi beklemeden hemen bugün neşter vurulmalı ve Türk futbolunun içindeki ur kesip dışarı atılmalıdır.



Türk futbolu geri dönüşü olmayan bir yolda. Koca bir ülkenin futbol namusu her hafta hırsızlar tarafından lekelenmekte ve MHK’da tüm bu kepazeliklere çanak tutmaya devam etmektedir.



Ülke sporu adına atabilecekleri tek bir adım kaldı.



Merkez Hakem Kurulu istifa etmeli!



Biraz gururları varsa ‘Bu işi elimize yüzümüze bulaştırdık’ deyip bugün istifalarını sunarlar.



Tekrar ediyoruz:



Yarın herkes için çok geç olacak!