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    Trabzonspor'dan Altay maçı billetlerine güncelleme

    Süper Lig'de Altay'ı sahasında ağırlayacak Trabzonspor, taraftarın tepkisi sonrası maç biletletinde indirime gitti.
    • Haber Merkezi
    • 13.05.2022 - 01:52
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    Trabzonspor'dan Altay maçı billetlerine güncelleme

    Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu’nun 37. haftasında İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda Trabzonspor - Altay karşılaşmasının bilet fiyatları taraftarlarca pahalı bulundu. Bunun üzerine bordo mavili kulübün başkanı Ahmet Ağaoğlu, fiyatlarda indirime gidildiğini belirterek şu açıklamaları yaptı:

    "Ücret farkları hesaplara iade edilecektir"

    “Değerli Trabzonsporlular;
    15 Mayıs 2022 tarihinde İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda takımımızın Altay ile oynayacağı karşılaşmanın bilet fiyatları İstanbul ve çevre illerde oturan taraftarlarımızdan gelen yoğun istek doğrultusunda yeniden düzenlenmiştir. Karşılaşma için biletlerini daha önceden almış olan taraftarlarımızın ücret farkları ise hesaplarına iade edilecektir. Siz değerli taraftarlarımızın bilgisine arz ederim.
    Saygılarımla.”

    Güncellenen bilet fiyatları şu şekilde:

    BATI VIP: 750 TL

    BATI ALT: 400 TL

    BATI ORTA/ÜST: 350 TL

    DOĞU ALT/ÜST: 200 TL

    GÜNEY: 100 TL

    KUZEY: 100 TL


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