Trabzonspor'dan altyapıya yatırım çağrısı

AA & Ensonhaber

Trabzonspor Kulübü Divan Kurulu Başkanı Mahmut Ören, "yurt dışından hesapsızca yapılan transferlere" ödenen ücretlerin, genç yeteneklerin eğitim ve yetiştirilmesine aktarılması gerektiğini belirtti.

Ören, yaptığı yazılı açıklamada, dün akşam UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Fenerbahçe'nin Rangers karşısında 3-1 mağlup olduğunu hatırlatarak Türk futbolunun bir kez daha Avrupa sahnesinde hayal kırıklığı yaşadığını ifade etti.

"ULUSLARARASI ARENADA REKABETÇİ OLMAKTAN NE KADAR UZAKLAŞTIĞIMIZI GÖZLER ÖNÜNE SERMİŞTİR"

Fenerbahçe’nin aldığı sonuçla Avrupa Ligi’ne veda etmenin eşiğine geldiğini aktaran Ören, şunları kaydetti:

Uluslararası arenada rekabetçi olmaktan ne kadar uzaklaştığımızı bir kez daha gözler önüne sermiştir. Her sezon milyonlarca euro harcanarak kurulan kadroların ve yabancı teknik adamların sergilediği başarısız sonuçlar, aynı kısır döngünün içinde olduğumuzu bir kez daha kanıtlamaktadır. Yurtdışından hesapsızca yapılan transferlere ödenen paralar, genç yeteneklerimizin eğitimine ve yetiştirilmesine aktarılmalıdır.

"ÜLKEMİZİN FUTBOLDAKİ GELECEĞİNİN ALTYAPILARDA OLDUĞUNUN GÖSTERGESİDİR"

Ören, UEFA Gençlik Ligi’nde Trabzonspor 19 Yaş Altı Takımının Atalanta karşısında aldığı galibiyete de değinerek şu ifadeleri kullandı:

Trabzonspor'umuzun gösterdiği üstün performansla tarih yazması, gençlerimizin futbola ne kadar yatkın olduğunun göstergesidir. Önemli bir başarıya imza atan gençlerimiz bu turnuvada çeyrek finale yükselen ilk Türk takımı olmuştur. Türk futbolunun örnek alması gereken gençlerin bu başarısı, ülkemizin futboldaki geleceğinin altyapılarda olduğunun göstergesidir.

"SAĞLAM TEMELLERLE İNŞA EDİLEN BİR GELECEK MÜMKÜNDÜR"

Futbolun tüm bileşenlerinin bir araya gelerek sorunları masaya yatırması gerektiğini vurgulayan Ören, şu değerlendirmede bulundu: