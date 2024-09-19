Trabzonspor'dan amatör kulüplere malzeme yardımı Trabzonspor Kulübü ve Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Trabzon Şubesi'nin iş birliğiyle, şehirdeki amatör spor kulüplerine malzeme desteği sağlandı.

AA & Ensonhaber

Kadir Özcan Tesisleri'nde düzenlenen törende, Trabzonspor Kulübü Asbaşkanı Zeyyat Kafkas, Genel Sekreter Kemal Ertürk, Genel Sayman Sami Karaman, Yönetim Kurulu Üyeleri Derviş Köz, Coşkun Öztürk ve Ceyhun Eskici’nin yanı sıra Trabzon Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Faruk Kanca, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, ASKF Trabzon Şube Başkanı Zeki Kurt ve amatör kulüp temsilcileri de yer aldı.

Asbaşkan Kafkas, ASKF'nın organizasyonlarına katılmanın kendileri için büyük bir onur olduğunu belirterek,

Başkanımız Sayın Ertuğrul Doğan’ın sıkça vurguladığı gibi, 'ASKF ile buluştuğumuzda amatör sporcularımız için gerekli olan her şeyi hızlı ve etkili bir şekilde gerçekleştirelim.' Bu prensibe sadık kalmaya çalışıyoruz. Ancak bu çabalarımız tek başına yeterli değil; amatör sporcuların sorunları oldukça geniş bir yelpazeye yayılıyor. Yönetim kurulumuzun yüzde 80’i daha önce amatör kulüplerde yöneticilik yapmış kişilerden oluşuyor

dedi.

"AMATÖR KULÜPLERİMİZ BİR NEBZE OLSUN RAHATLAYACAK"

Kafkas, ASKF'nın bordo-mavili kulüpten talep ettiği tüm ihtiyaçları karşılamaya devam edeceklerini vurgulayarak şunları söyledi:

Tüm problemlere çözüm odaklı yaklaşan ASKF yönetimine teşekkür ediyorum. Bugün, ilk etapta gerçekleştirdiğimiz malzeme yardımları amatör kulüplerimize bir nebze olsun rahatlama sağlayacaktır. Şimdiden bu yardımların hayırlı olmasını diliyorum.

Törende, Trabzonspor tarafından hazırlanan malzemeler amatör kulüplerin temsilcilerine teslim edildi.