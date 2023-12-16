Trabzonspor’dan Anastasios Bakasetas haberlerine yalanlama! Trabzonspor, Yunan futbolcu Anastasios Bakasetas'ın yeni sözleşme teklifi ile alakalı çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

ensonhaber.com

Abdullah Avcı yönetiminde 15 haftası geride kalan Süper Lig'de topladığı 26 puanla dördüncü sırada bulunan Trabzonspor, sözleşmesi sezon sonunda sona erecek 30 yaşındaki futbolcu Anastasios Bakasetas için açıklama yaptı.

Konuyla ilgili yapılan resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

Futbolcumuz Anastasios Bakasetas'ın yeni sözleşme teklifi ile alakalı bazı haber siteleri ve sosyal medya hesaplarında yer alan 'İddialar' gerçeği yansıtmamaktadır. Etik dışı ve spekülatif buna benzer haberler; hem kulübümüze hem de futbolcularımıza zarar vermektedir.

Trabzonspor, yeni sözleşme önermişti

Trabzonspor Kulübü, Yunan futbolcusu Anastasios Bakasetas'a, daha önce kulüp başkanı Ertuğrul Doğan'ın açıkladığı ve kabul edilmediğini belirttiği iki farklı sözleşme teklifi sunmuştu.

Bu sezon 14 maça çıktı

2021 yılında Alanyaspor'dan 3 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Trabzonspor'a transfer olan Bakasetas, bu sezon bordo-mavili formayla 14 resmi maça çıktı.

Yunan futbolcu, 5 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.