Trabzonspor'dan anlamlı vefa

Trabzonspor, genç yaşta hain bir saldırı sonucu hayatını kaybeden taraftarları Mattia Ahmet Minguzzi'nin anısını yaşatmak adına anlamlı bir karara imza attı.

Bordo-mavili kulüp, Papara Park'ta bulunan Fırtına Tribünü'nün adının, "Mattia Ahmet Minguzzi Tribünü" olarak değiştirildiğini duyurdu.

AÇIKLAMA GELDİ

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Genç yaşta hain bir saldırı sonucu hayatını kaybeden evladımız Mattia Ahmet Minguzzi'nin anısını yaşatmak için Papara Park'ta yer alan Fırtına Tribünümüzün adı, "Mattia Ahmet Minguzzi Tribünü" olarak değiştirilmiştir."