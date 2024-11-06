Trabzonspor'dan Anthony Nwakaeme'nin sağlık durumuyla ilgili açıklama

Süper Lig'de 11 hafta sonunda topladığı 12 puanla 11. sırada yer alan Trabzonspor'a kötü bir haber geldi.

Bordo-mavililer, takımın yıldız futbolcusu Anthony Nwakaeme'nin sakatlık geçirdiğini duyurdu.

Karadeniz ekibi, Nijeryalı futbolcunun sol kasık kas tendon bileşkesinde yaralanma tespit edildiğini bildirdi.

"TEDAVİSİNE SAĞLIK EKİBİMİZCE BAŞLANMIŞTIR"

Trabzonspor'dan yapılan açıklamada şöyle denildi:

Futbol A Takımımızın Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu 11. haftasında Fenerbahçe ile oynadığı maç sonrasında sol kasığında ağrı hisseden oyuncumuz Anthony Nwakaeme'nin yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sol kasık kas tendon bileşkesinde yaralanma olduğu tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır.