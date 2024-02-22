Trabzonspor'dan dev ödeme! Tam 800 milyon lira... Trabzonspor'da yönetim, yakın dönemde 800 milyon TL'lik bir ödeme gerçekleştirdi.

ensonhaber.com

Süper Lig devi Trabzonspor'un son zamanlarda başı mali durumla dertte.

Avrupa'da 2023 yılı net öz sermaye zararında 110 milyon euro ile beşinci sırada yer alan ve UEFA tarafından 'men' cezasıyla uyarılan Trabzonspor Kulübü'nde yönetim, yüklü bir borç ödemesi gerçekleştirdi.

800 milyon liralık ödeme gerçekleştirildi

Sabah'ın haberinde; yönetimin, geçmiş dönem borçlarına yönelik 800 milyon TL ödeme gerçekleştirdiği belirtildi.

Habere göre; Başkan Ertuğrul Doğan ve ekibinin, mayıs ayı sonuna kadar en az 20 milyon euro daha ödeme yapmasının gerektiği gelen bilgiler arasında.