Trabzonspor'dan devre arası hakem tepkisi!

Haber Merkezi

Süper Lig'in 18. haftasında Trabzonspor deplasmanda Samsunspor'a konuk oldu.

Bordo-mavililer'de maça ilk 11'de başlayan Ozan Tufan, 21. dakikada ceza sahasında yerde kaldı.

Maçın hakemi Mehmet Türkmen, Ozan Tufan'a hakemi aldatmaya yönelik hareket gerekçesiyle sarı kart gösterdi.

TRABZONSPOR'DAN VAR TEPKİSİ

Trabzonspor'un sosyal medya hesabından maçın ilk yarısındaki bu pozisyonla ilgili bir paylaşım yapıldı.

Bordo-mavili takımın paylaşımında, "Herkese 'VAR' Trabzonspor'a 'YOK'" ifadelerine yer verildi.

(Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır.)