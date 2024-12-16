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Haber Merkezi

Süper Lig'de 16. haftanın kapanışı dev bir maça sahne oldu. Galatasaray ile Trabzonspor karşı karşıya geldi.

Sarı-kırmızılıların ev sahipliğinde Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynanan müsabakanın devre arasında çarpıcı bir gelişme yaşandı.

TRABZONSPOR'DAN TEPKİ

Konuk takım Trabzonspor, resmi sosyal medya hesabından maç hakkında bir paylaşım gerçekleştirdi.

Bordo-mavililer, "Bazı 'zekalar' için: Sarı kart nedir, neye verilir?" ifadelerinin yer aldığı bir gönderi yayınladı.