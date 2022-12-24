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Trabzonspor'dan dikkat çeken pankart

Trabzonspor'dan dikkat çeken pankart

Fenerbahçe'yi ağırlayan Trabzonspor'da karşılaşma öncesi, "Cumhuriyet içinde Cumhuriyet kuran namerttir. Ne mutlu Türk'üm diyene." pankartı açıldı. Bu pankart Fenerbahçe'ye gönderme olarak yorumlandı.