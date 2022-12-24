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    Trabzonspor'dan dikkat çeken pankart

    Trabzonspor'dan dikkat çeken pankart

    Fenerbahçe'yi ağırlayan Trabzonspor'da karşılaşma öncesi, "Cumhuriyet içinde Cumhuriyet kuran namerttir. Ne mutlu Türk'üm diyene." pankartı açıldı. Bu pankart Fenerbahçe'ye gönderme olarak yorumlandı.
    • Haber Merkezi
    • 24.12.2022 - 19:05
    • Güncelleme : 24.12.2022 - 19:46
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    2022 FIFA Dünya Kupası nedeniyle liglere verilen ara sona erdi.

    Trabzonspor ve Fenerbahçe kupa nedeniyle verilen aranın ardından kozlarını paylaşmak için sahaya çıktı.

    Oldukça renkli görüntülerin ortaya çıktığı mücadele öncesinde Trabzonspor tarafından açılan pankart dikkat çekti.

    Cumhuriyet temalı pankart

    Trabzonspor'un maç öncesi açtığı pankartta, "Fatih'in fethettiği, Yavuz'un yönettiği, Kanuni'nin doğduğu şehirdir. Haddini bilen merttir. Vatan bölünmez tektir. Cumhuriyet içinde Cumhuriyet kuran namerttir. Ne mutlu Türk'üm diyene." ifadeleri yer aldı.

    Trabzonspor dan dikkat çeken pankart #1

    Fenerbahçe'ye gönderme olarak yorumlandı

    Trabzonsporlu taraftarların bu pankartı, Fenerbahçe'nin kullandığı, "Fenerbahçe Cumhuriyeti" ifadesine gönderme olarak yorumlandı.

    Trabzonspor dan dikkat çeken pankart #2

    Trabzonspor pankartı paylaştı

    Bu pankartın ardından Trabzonspor Kulübü sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

    Karadeniz ekibi bu paylaşımın açıklamasını bordo mavi kalp ile yaptı.

    Trabzonspor dan dikkat çeken pankart #3

    Trabzonspor dan dikkat çeken pankart #4


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