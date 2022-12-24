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- Trabzonspor'dan dikkat çeken pankart
Trabzonspor'dan dikkat çeken pankart
- Haber Merkezi
- 24.12.2022 - 19:05
- Güncelleme : 24.12.2022 - 19:46
2022 FIFA Dünya Kupası nedeniyle liglere verilen ara sona erdi.
Trabzonspor ve Fenerbahçe kupa nedeniyle verilen aranın ardından kozlarını paylaşmak için sahaya çıktı.
Oldukça renkli görüntülerin ortaya çıktığı mücadele öncesinde Trabzonspor tarafından açılan pankart dikkat çekti.
Cumhuriyet temalı pankart
Trabzonspor'un maç öncesi açtığı pankartta, "Fatih'in fethettiği, Yavuz'un yönettiği, Kanuni'nin doğduğu şehirdir. Haddini bilen merttir. Vatan bölünmez tektir. Cumhuriyet içinde Cumhuriyet kuran namerttir. Ne mutlu Türk'üm diyene." ifadeleri yer aldı.
Fenerbahçe'ye gönderme olarak yorumlandı
Trabzonsporlu taraftarların bu pankartı, Fenerbahçe'nin kullandığı, "Fenerbahçe Cumhuriyeti" ifadesine gönderme olarak yorumlandı.
Trabzonspor pankartı paylaştı
Bu pankartın ardından Trabzonspor Kulübü sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
Karadeniz ekibi bu paylaşımın açıklamasını bordo mavi kalp ile yaptı.