Trabzonspor'dan Djaniny ve Yusuf Yazıcı açıklaması

Trabzonspor, Yusuf Yazıcı’nın sol diz iç yan bağında zorlanma ve ödem, Djaniny Semedo’nun ise sağ alt baldır kaslarında zorlanma ve spazm tespit edildiğini açıkladı.

Trabzonspor, Ferencvaros maçı sonrası sol dizinde ağrı hisseden Yusuf Yazıcı'nın sol diz iç yan bağında zorlanma ve ödem tespit edildiğini açıkladı.

Açıklamada Djaniny'nin ise sağ alt baldır kaslarında zorlanma ve spazm tespit edildiği belirtildi.

Trabzonspor'dan yapılan açıklama:

İki oyuncunun da tedavisi devam ediyor

Kulüp doktoru Halil Polat, "Takımımızın UEFA Avrupa Ligi’nde oynadığı Ferencvaros karşılaşması sonrası sol dizinde ağrı hisseden oyuncumuz Yusuf Yazıcı’nın yapılan muayene ve MR görüntülenmesi sonucunda sol diz iç yan bağında zorlanma ve ödem tespit edilmiş olup oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce devam edilmektedir. Yine aynı müsabaka sonrasında sağ alt baldırında ağrı hisseden oyuncumuz Djaniny Semedo’nun ise yapılan muayenesinde sağ alt baldır kaslarında zorlanma ve spazm tespit edilmiş olup tedavisine sağlık ekibimizce devam edilmektedir" dedi.

Adana Demirspor maçında yoklar

Yusuf Yazıcı ve Djaniny Semedo Trabzonspor'un Adana Demirspor maçı kamp kadrosunda yer almadı.