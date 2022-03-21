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    Trabzonspor'dan Djaniny'e 2500. gol kutlaması

    Şampiyonluğunu erken ilan etmek için gün sayan Trabzonspor'un Süper Lig'deki 2 bin 500. golünü Çaykur Rizespor karşılaşmasında Djaniny Semedo kaydetti.
    • DHA
    • 21.03.2022 - 23:04
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    Trabzonspor'dan Djaniny'e 2500. gol kutlaması

     

    Süper Lig Ahmet Çalık 2021-22 sezonunda şampiyonluğu erken ilan etme hedefi olan Trabzonspor, 63 yıllık Süper Lig tarihindeki 2 bin 500’üncü golünü Çaykur Rizespor karşılaşmasında attı.

    DJANİNY'DEN 2 BİN 500. GOL

    Ligde bu sezon rekorlar kırarak ilerleyen Trabzonspor’un penaltılarla 3-2 mağlup olduğu maçtaki tarihe geçen golünü Djaniny Semedo kaydetti. Trabzonspor Kulübü, lig tarihine geçen golü sosyal medya hesabından duyurarak Yeşil Burun Adalı santraforu tebrik etti.

    Bordo mavili takımın son haftalarda yükselişe geçen oyuncusu Djaniny’nin, oynadığı son 4 karşılaşmanın 3’ünde 3 golü 1 asisti bulunuyor. Ligde bu sezon çıktığı 23 karşılaşmada 8 gol kaydeden futbolcu, bordo mavili takımın Cornelius, Nwakaeme ve Bakasetas'ın ardından en golcü oyuncusu durumunda.

     

    Trabzonspor dan Djaniny e 2500. gol kutlaması #1

    Trabzonspor dan Djaniny e 2500. gol kutlaması #2

    Trabzonspor dan Djaniny e 2500. gol kutlaması #3


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