Dolar
8.4381
1.1083%
Euro
9.8337
1.6823%
Altın
1890.29
0.5976%
Borsa
1140.59
2.5369%
G. Altın
512.399
1.6086%
Bitcoin
113096.95
-0.706%
EXEN Coin
11.30
1.25%
15ºC
İstanbul
Güneşli 15 C

    Trabzonspor'dan Eddie Newton'a teşekkür

    Bordo-mavili kulüp, sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilen teknik direktör Eddie Newton için teşekkür mesajı paylaştı.
    • Haber Merkezi
    • 01.11.2020 - 15:45
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Trabzonspor'dan Eddie Newton'a teşekkür

    Trabzonspor Kulübü, sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilen teknik direktör Eddie Newton için teşekkür mesajı yayımladı.

    TRABZONSPOR'DAN TEŞEKKÜR

    Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Teknik direktör Eddie Newton'a bulunduğu süre içerisinde takımımıza verdiği katkılardan dolayı teşekkür ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

    Newton'a bundan sonraki kariyerinde başarı dileğinde bulunuldu.

    Trabzonspor dan Eddie Newton a teşekkür #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir