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- Trabzonspor'dan Eddie Newton'a teşekkür
Trabzonspor'dan Eddie Newton'a teşekkür
Bordo-mavili kulüp, sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilen teknik direktör Eddie Newton için teşekkür mesajı paylaştı.
- Haber Merkezi
- 01.11.2020 - 15:45
Trabzonspor Kulübü, sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilen teknik direktör Eddie Newton için teşekkür mesajı yayımladı.
TRABZONSPOR'DAN TEŞEKKÜR
Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Teknik direktör Eddie Newton'a bulunduğu süre içerisinde takımımıza verdiği katkılardan dolayı teşekkür ediyoruz." ifadelerine yer verildi.
Newton'a bundan sonraki kariyerinde başarı dileğinde bulunuldu.