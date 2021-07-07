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    Trabzonspor'dan Ekuban açıklaması

    Trabzonspor Kulübü, yeni sezon hazırlıklarına henüz katılmayan Caleb Ekuban'ın özel işleri nedeniyle izinli olduğunu açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 07.07.2021 - 13:47
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    Trabzonspor'dan Ekuban açıklaması

    Trabzonspor'da Caleb Ekuban'ın izinsiz bir şekilde kampa katılmadığı iddia edilmişti.

    Bordo-mavili ekipten konuyla ilgili açıklama geldi.

    Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Caleb Ekuban’a özel işleri nedeniyle sezon başı kamp öncesi teknik heyetimiz tarafından izin verilmiştir.

    "10 TEMMUZ'DA KAMPA KATILACAK"

    Caleb Ekuban 10 Temmuz Cumartesi günü takımımızın kampına katılarak çalışmalarına başlayacaktır. Kamuoyuna saygılarımızla." ifadeleri kullanıldı.

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