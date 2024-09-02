Trabzonspor'dan Enis Destan'ın sağlık durumu hakkında bilgilendirme Trabzonspor Kulübü, Eyüpspor maçında sakatlanan Enis Destan'ın sağ omuz bölgesinde bağ yaralanması tespit edildiğini açıkladı.

Haber Merkezi

Süper Lig’in 4’üncü haftasında Trabzonspor, deplasmanda Eyüpspor ile karşılaştı.

Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan mücadelede kazanan çıkmadı. Müsabaka golsüz eşitlikle sona erdi.

ENİS, MAÇA DEVAM EDEMEDİ

Maçın 88. dakikasında bordo-mavili takımın genç golcüsü Enis Destan, Eyüpspor kalecisi Berke Özer ile girdiği ikili mücadele sonrasında omzunun üstüne düştü ve sakatlandı.

Oyuna devam edemeyen Enis'in yerine yeni transfer Muhammed Cham oyuna girdi.

HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ

Kolu askıya alınan bordo mavili futbolcu, maçtan sonra kontrol amacıyla ambulansla hastaneye götürüldü.

"TEDAVİSİNE BAŞLANILMIŞTIR"

Karadeniz ekibi, Enis ile ilgili açıklama yaptı.

Bordo-mavililer, golcü oyuncunun sağ omuz bölgesinde bağ yaralanması tespit edildiğini duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada şöyle denildi: