Trabzonspor'dan Enis Destan'ın sağlık durumu hakkında bilgilendirme

Süper Lig’in 4’üncü haftasında Trabzonspor, deplasmanda Eyüpspor ile karşılaştı.
Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan mücadelede kazanan çıkmadı. Müsabaka golsüz eşitlikle sona erdi.
ENİS, MAÇA DEVAM EDEMEDİ
Maçın 88. dakikasında bordo-mavili takımın genç golcüsü Enis Destan, Eyüpspor kalecisi Berke Özer ile girdiği ikili mücadele sonrasında omzunun üstüne düştü ve sakatlandı.
Oyuna devam edemeyen Enis'in yerine yeni transfer Muhammed Cham oyuna girdi.
HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ
Kolu askıya alınan bordo mavili futbolcu, maçtan sonra kontrol amacıyla ambulansla hastaneye götürüldü.
"TEDAVİSİNE BAŞLANILMIŞTIR"
Karadeniz ekibi, Enis ile ilgili açıklama yaptı.
Bordo-mavililer, golcü oyuncunun sağ omuz bölgesinde bağ yaralanması tespit edildiğini duyurdu.
Kulüpten yapılan açıklamada şöyle denildi:
Sağlık Kurulu Başkanımız Doç. Dr. Ahmet Beşir, futbolcumuz Enis Destan'ın sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.
Beşir, "Futbol A Takımımızın Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda İkas Eyüspor ile oynadığı karşılaşma sırasında rakibin müdahalesi sonrası sakatlanarak oyundan çıkan oyuncumuz Enis Destan'ın yapılan muayene ve görüntülemesi sonucunda sağ omuz bölgesinde bağ (akromioklavikular bağ) yaralanması tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanılmıştır"
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