Trabzonspor'dan Eren Elmalı ve Tonio Teklic açıklaması Trabzonspor, 3-2 kaybedilen Rizespor maçında sakatlık yaşayan Eren Elmalı ve Tonio Teklic'in sağlık durumu hakkında açıklama yaptı.

ensonhaber.com

Süper Lig'in 3. haftasında Trabzonspor, sahasında Rizespor ile karşı karşıya geldi. Akyazı Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi bordo-mavililer, 3-2'lik skorla kaybetti.

Bu maçta ise Trabzonspor'a 2 kötü haber birden geldi. Karadeniz ekibi, Rizespor karşısında sakatlık yaşayan Eren Elmalı ve Tonio Teklic için bir açıklama yaptı.

Bordo-mavili takımın açıklamasında, Eren Elmalı'nın sol kalça bölgesinde kas yaralanması, Teklic'in ise sağ ayak bileği dış yan bağlarında gerilme ve sıvı artışı tespit edildiği belirtildi.

"Oyuncularımızın tedavilerine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır"

Trabzonspor'dan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: