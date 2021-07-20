- Haberler
- Futbol Haberleri
- Trabzonspor'dan Faruk Can Genç açıklaması
Trabzonspor'dan Faruk Can Genç açıklaması
Trabzonspor, Faruk Genç'in ayak bileğinde yumuşak doku yaralanması tespit edildiğini açıkladı.
- Haber Merkezi
- 20.07.2021 - 16:26
Trabzonspor Kulüp Doktoru Op. Dr. Hakan Çelik, futbolcu Faruk Can Genç’in sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.
“TEDAVİSİNE BAŞLANMIŞTIR”
Hakan Çelik, “Dün akşam antrenmanında girdiği ikili mücadele sonrası sol ayak bileğine darbe alan oyuncumuzun ilk değerlendirmeler sonucu ayak bileğinde yumuşak doku yaralanması tespit edilmiş olup tedavisine başlanmıştır” dedi.