Trabzonspor'dan Fenerbahçe maçı için yeni hamle! Suç duyurusu... Trabzonspor, Fenerbahçe maçının ardından 347 sosyal medya kullanıcısı ve 5 spor yorumcusu hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu açıkladı.

ensonhaber.com

Trabzonspor, Fenerbahçe maçının ardından yaşanan olaylarla ilgili olarak 347 sosyal medya kullanıcısı ve 5 spor yorumcusu hakkında suç duyurusunda bulunduğunu duyurdu.

Kulübün yaptığı açıklamada, 17 Mart 2024 tarihinde Fenerbahçe ile oynanan müsabaka sonrasında yazılı ve görsel medya üzerinden Trabzonspor'u ve camiayı hedef gösterici ve zan altında bırakacak paylaşımların tespit edildiği belirtildi.

"Suç duyurusunda bulunduk"

Hukuk Kurulu tarafından, eleştiri sınırlarını aşan, haksız, mesnetsiz ve hukuki dayanaktan yoksun paylaşımlarda bulunan 347 sosyal medya kullanıcısı ve 5 spor yorumcusu hakkında Türk Ceza Kanunu ve 6222 sayılı kanunun ilgili maddeleri gereği suç duyurusunda bulunulduğu ifade edildi.

Ayrıca, kulübün aleyhine asılsız itham ve iddialarda bulunan kişiler hakkında adalet önünde hesap vermeleri için sürecin sonuna kadar takipçisi olacaklarını kamuoyuna duyurdu.

İşte o açıklama: