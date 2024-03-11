Trabzonspor'dan Fenerbahçe'ye tepki: Milleti kışkırtmayın Trabzonspor'da başkan yardımcısı Taner Saral, Fenerbahçe ile oynayacakları maç öncesi flaş bir açıklama yaptı.

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Süper Lig'de Fenerbahçe'nin Pendikspor'u 4-1 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından yaşanan gerginlik hafta sonu oynanacak olan Trabzonspor derbisine de yansıdı.

Fenerbahçeli yönetici Selahattin Baki, Pendikspor maçının ardından "Bakalım Trabzon deplasmanında şapkadan nasıl bir tavşan çıkarmayı planlıyor TFF. Hep beraber göreceğiz." açıklamalarını yaparak bordo-mavili takımın da topa girmesine neden olmuştu.

Trabzonspor'da başkan yardımcısı Taner Saral'dan Fenerbahçe ile oynayacakları maç öncesi flaş bir açıklama geldi.

İşte bordo-mavililerin resmi sitesinde yer alan açıklama:

Şampiyonun kim olacağı, kendi hedefleri doğrultusunda mertçe ve emin adımlarla ilerleyen Trabzonspor'un umurunda değil" diyen Saral, Fenerbahçe Yöneticisi Selahattin Baki'nin Trabzonspor maçına yönelik ifadelerine sert tepki gösterdi.

Saral, "Bu hafta sonu evimizde ağırlayacağımız bir takımın yöneticisi olan bu arkadaş, Pendikspor karşılaşmasının hemen ardından bizim maça yönelik olarak 'şapkadan tavşan çıkartma' örneklemesi yaparak, daha şimdiden hepimizin artık alıştığı, merkez hakem kurulunu ve federasyonu baskı altına alma çalışmalarına başladı. Madem 'şampiyon olacağım' diyorsun o zaman Trabzon'a gelirken başkalarından medet ummayacaksın. Bu tür ifadelerle böyle milleti kışkırtmayacaksın. Sahaya çıkıp futbolunu oynayacaksın ve 90 dakikanın sonunda iyi olan kazanacak. Hepsi bu kadar!" diye konuştu.

"Hakem hatası istemiyoruz"

Türkiye Futbol Federasyonu'na da çağrıda bulunan Saral, şunları söyledi:

Trabzonspor yıllardır hakemlerin verdiği yanlış ve kasıtlı kararlar yüzünden mağdur olmuş, şampiyonlukları çalınmıştır. Hakemleri baskı altına almayı adet edinerek şampiyonluğa ulaşanların, özellikle de bu sezon bir çok maçını 'şapkadan çıkartılan tavşan' ile kazananların, utanmadan Trabzonspor maçında 'hakem hatası istemiyoruz' çağrısı aslında 'bizi kurtarın, bu yarışın içinde tutmaya devam edin' çığlığıdır. Yani yeni bir tavşan beklentisidir. Türkiye Futbol Federasyonu Trabzon'a atanacak hakemlere ve VAR'da oturacak arkadaşlara, hiçbir şekilde baskıya boyun eğmek zorunda olmadıklarını hatırlatsınlar.