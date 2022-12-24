Trabzonspor, Fenerbahçe'yi 2-0 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından sosyal medya hesabından galibiyet ile alakalı paylaşımlarda bulundu.

Süper Lig'de 15. haftanın dev maçında Trabzonspor, sahasında Fenerbahçe'yi konuk etti. Ev sahibi ekip, 61. dakikada Maxi Gomez ve Trezeguet'nin attığı gollerle 2-0 kazandı ve 3 puanın sahibi oldu.

Karşılaşma sonrasında Trabzonspor'un yaptığı paylaşımlar sosyal medyada çok konuşuldu.

Trabzonspor'dan üst üste göndermeler geldi

İlk önce stadın için düşen bir kuş paylaşımı yapan bordo-mavili takım, ardından havalimanını gösteren bir görsel paylaştı.

Karadeniz ekibi bu paylaşımların ardından ise bir daktilo videosu yayınladı. Videonun açıklama kısmında, "Yine biz kazandık" yazıldı .

Trabzonspor'un sosyal medyadan yaptığı göndermeli paylaşımlar kısa sürede etkileşim aldı.

Trabzonspor'dan Fenerbahçe'ye göndermeler