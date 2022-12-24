Petrol
84.54
4.40%
Euro
19.8369
0.19%
Dolar
18.6796
0.09%
Altın
1.079
0.44%
Borsa
5455
0.00%
Bitcoin
320.243
0.06%
BTXN Coin
6.59
-4.21%
Bitexen
11ºC
İstanbul
Parçalı bulutlu 11 C

    Trabzonspor'dan Fenerbahçe'ye göndermeler

    Trabzonspor, Fenerbahçe'yi 2-0 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından sosyal medya hesabından galibiyet ile alakalı paylaşımlarda bulundu.
    • 24.12.2022 - 22:33
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Trabzonspor'dan Fenerbahçe'ye göndermeler

    Süper Lig'de 15. haftanın dev maçında Trabzonspor, sahasında Fenerbahçe'yi konuk etti. Ev sahibi ekip, 61. dakikada Maxi Gomez ve Trezeguet'nin attığı gollerle 2-0 kazandı ve 3 puanın sahibi oldu.

    Karşılaşma sonrasında Trabzonspor'un yaptığı paylaşımlar sosyal medyada çok konuşuldu.

    Trabzonspor'dan üst üste göndermeler geldi

    İlk önce stadın için düşen bir kuş paylaşımı yapan bordo-mavili takım, ardından havalimanını gösteren bir görsel paylaştı.

    Karadeniz ekibi bu paylaşımların ardından ise bir daktilo videosu yayınladı. Videonun açıklama kısmında, "Yine biz kazandık" yazıldı .

    Trabzonspor'un sosyal medyadan yaptığı göndermeli paylaşımlar kısa sürede etkileşim aldı.

    Trabzonspor'dan Fenerbahçe'ye göndermeler

    Trabzonspor dan Fenerbahçe ye göndermeler #1

    Trabzonspor dan Fenerbahçe ye göndermeler #2

    Trabzonspor dan Fenerbahçe ye göndermeler #3


    Yatırım Botu Ücretsiz Bir Şekilde Hizmetinizde!
    Advertorial

    Yatırım Botu Ücretsiz Bir Şekilde Hizmetinizde!

    Trabzonspor Kulübü Asbaşkanı'ndan Fenerbahçe'ye cevap
    Futbol

    Trabzonspor Kulübü Asbaşkanı'ndan Fenerbahçe'ye cevap

    Luka Doncic attığı 50 sayı ile Mavericks'e galibiyeti getirdi
    Basketbol

    Luka Doncic attığı 50 sayı ile Mavericks'e galibiyeti getirdi

    Görüş Bildir