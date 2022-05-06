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Trabzonspor'dan Fenerbahçe'ye şifreli cevap
Trabzonspor, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşıma imza attı. Ezeli rakibine yanıt veren bordo-mavililerin paylaşımda futbolcuların isimlerinden ünlü harfleri kaldırması dikkat çekti.
- 06.05.2022 - 17:38
- Güncelleme : 06.05.2022 - 17:43
Trabzonspor, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.
Bordo-mavililerin yaptığı paylaşımın, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un açıklamalarından hemen sonra yapılması dikkat çekti.
Trabzonspor'un bu paylaşımında, takımdaki tüm futbolcularının adının sesli harfler olmadan yer aldığı görüldü.
İşte Trabzonspor'un paylaşımı