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    Trabzonspor'dan Fenerbahçe'ye şifreli cevap

    Trabzonspor'dan Fenerbahçe'ye şifreli cevap

    Trabzonspor, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşıma imza attı. Ezeli rakibine yanıt veren bordo-mavililerin paylaşımda futbolcuların isimlerinden ünlü harfleri kaldırması dikkat çekti.
    • 06.05.2022 - 17:38
    • Güncelleme : 06.05.2022 - 17:43
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    Trabzonspor, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

    Bordo-mavililerin yaptığı paylaşımın, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un açıklamalarından hemen sonra yapılması dikkat çekti.

    Trabzonspor'un bu paylaşımında, takımdaki tüm futbolcularının adının sesli harfler olmadan yer aldığı görüldü.

    İşte Trabzonspor'un paylaşımı

    Trabzonspor dan Fenerbahçe ye şifreli cevap #1

    Ali Koç'tan Trabzonspor'a 2010-11 tepkisi - HABERİ

    Trabzonspor dan Fenerbahçe ye şifreli cevap #2

    Ali Koç: Trabzonspor şampiyonluğu devlet başarısı mıdır - HABERİ

    Trabzonspor dan Fenerbahçe ye şifreli cevap #3

    Fenerbahçe armasına 5 yıldız ekliyor - HABERİ

    Trabzonspor dan Fenerbahçe ye şifreli cevap #4


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