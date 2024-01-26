Trabzonspor'dan Filip Benkovic'in sağlık durumuna ilişkin açıklama

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22 haftası geride kalan Süper Lig'de topladığı 37 puanla 3. sırada yer alan Trabzonspor'a kötü bir haber geldi.

Son 3 maçından galibiyet çıkaramayan Abdullah Avcı yönetimindeki bordo-mavili takımda, savunma bölgesinde bir sakatlık daha yaşandı.

Deplasmanda 1-0'lık skorla kaybedilen Rizespor maçında sakatlık yaşayan ve sezonu kapatan Hüseyin Türkmen'in ardından Filip Benkovic de şanssızlık yaşadı.

"Tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır"

Karadeniz ekibi, 26 yaşındaki stoperin sakatlandığını duyurdu. Bordo-mavililerden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Futbol A Takımımızın Çaykur Rizespor ile oynadığı karşılaşma esnasında sakatlanarak oyundan çıkan oyuncumuz Filip Benkovic’in bugün yapılan muayenesi ve MR görüntülenmesi sonucunda sol üst arka bölgesinde kas (hamstring) yaralanması tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanılmıştır.