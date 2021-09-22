Trabzonspor'dan Fode Koita açıklaması

Bordo-mavililerde Fode Koita'nın sağ üst adalesinde ikinci derece yaralanma tespit edildi.

Süper Lig'e iyi bir başlangıç yapan Trabzonspor, Kasımpaşa'dan transfer ettiği Koita'nın sağlık durumu hakkında açıklama yaptı.

Trabzonspor 'un resmi internet sitesinden yapılan açıklama şu şekilde:

Kulüp doktorumuz Op. Dr. Hakan Çelik, futbolcumuz Fode Koita’nın sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu

“İKİNCİ DERECE YARALANMA TESPİT EDİLMİŞTİR”

Hakan Çelik, “Takımımızın dün akşam gerçekleştirdiği antrenmanda sağ kalçasından sakatlanan Fode Koita’nın çekilen MR’ında sağ üst adalesinde ikinci derece yaralanma tespit edilmiş olup oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır” dedi.